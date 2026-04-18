A Roma si sono registrate tensioni durante un corteo di anarchici pro Alfredo Cospito in Viale dello Scalo di San Lorenzo. Durante l’evento, un ufficiale di polizia è stato colpito alla fronte da una bottiglia, causando una ferita. La situazione ha portato a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine presenti sul posto. La polizia ha intervenuto per disperdere i partecipanti e gestire la protesta.

Tensione a Roma nel corteo degli anarchici pro Alfredo Cospito in Viale dello Scalo di San Lorenzo. Un funzionario di polizia è stato colpito alla fronte da una bottiglia. Il lancio è avvenuto mentre la testa del corteo avanzava e urlava ai giornalisti di allontanarsi. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, tensioni al Corteo pro Cospito: ferito un poliziotto

LIVE Roma, tensione a manifestazione pro Pal, tafferugli dopo tentativo di corteo: diretta video

Notizie correlate

Leggi anche: Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottiglia

Roma, presidio e corteo degli anarchici per la fine del 41 bis a Cospito. Ferito alla testa un poliziottoRoma, 18 aprile 2026 - Un poliziotto è stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro durante un alterco tra manifestanti e giornalisti nel...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischio; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi; MuBasta, nuova manifestazione al Pilastro: Fermiamo il Museo dei Bambini; In 10 mila al corteo per Cuba nel centro di Roma. Vasapollo: Un successo oltre ogni aspettativa.

Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottigliaUrla, insulti e fumogeni al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito a Roma. Un poliziotto è rimasto ferito, colpito da una bottigliata in via Sardi. fanpage.it

Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: 41bis è tortura. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza ... lapresse.it

Serie A, Roma-Atalanta 1-1 dopo i primi 45': giallorossi obbligati ai 3 punti per la Champions Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri cedono ancora Udinese-Parma 0-1: ducali quasi salvi. Ieri Inter-Cagliari 3-0: la capolista allunga in vetta. Sassuolo-Como 2-1: lariani fuor - facebook.com facebook

Il messaggio della Sud prima dell’ #Atalanta: “L’AS Roma è una cosa seria!” #ASRoma x.com