Nuovo blitz della polizia municipale in centro controllati 13 mezzi merci
La polizia municipale ha effettuato un nuovo blitz nel centro storico, concentrandosi su 13 veicoli destinati al trasporto merci. Questa mattina, gli agenti hanno allestito un posto di controllo in piazza San Giovanni, fermando mezzi sospetti e verificando documenti e condizioni di sicurezza. L’operazione mira a contrastare il trasporto illegale e migliorare la sicurezza stradale in zona. Il controllo si è protratto per diverse ore, coinvolgendo diversi operatori.
Agenti in azione in piazza San Giovanni. L’assessore Giorgio: “Andiamo avanti con i controlli nel cuore della città con presidi e presenza costante” Raffica di controlli della polizia municipale nel centro storico. Questa mattina gli agenti dell’autoreparto e della zona centrale hanno allestito un posto di controllo in piazza San Giovanni, concentrandosi sui veicoli adibiti al trasporto merci. Nel mirino, in particolare, il rispetto delle normative relative al carico e alla massa complessiva dei mezzi impiegati quotidianamente per il rifornimento delle attività commerciali del centro. In totale sono stati controllati 13 veicoli: per 5 di questi sono emerse irregolarità, con altrettante sanzioni amministrative.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Sequestri e multe sulla Domiziana: il blitz della polizia municipale
Badanti in trasferta per prostituirsi sul litorale: blitz della polizia municipaleLa polizia municipale ha effettuato un blitz sul litorale di Ischitella, identificando sette badanti ucraine coinvolte in attività di prostituzione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagati; Truffa delle tre carte, blitz della municipale: 7 persone fermate a Firenze; Prato, droga e telefonini in carcere: un altro blitz, scoperto nuovo capo; Continua la truffa delle tre carte, fermate sette persone.
Immigrazione irregolare, il blitz della polizia italiana e francese smantella la rete che aiutava i clandestini a passare il confine: 15 indagatiL'indagine della Polizia italiana e della Police Nationale francese tra Imperia, Torino, L'Aquila, Marsiglia, Nantes e Nizza. Passare in auto costava 300 euro, a piedi in montagna 50 ... torino.corriere.it
Palermo, blitz della polizia a Borgo Nuovo e viale Michelangelo: nove arresti per estorsione e rapine ai commercianti CLICCA PER IL VIDEOUn'operazione della Polizia di Palermo ha portato all'arresto di 9 persone, accusate di aver trasformato la zona tra Viale Michelangelo e Borgo Nuovo in un territorio di conquista tra estorsioni rapin ... ilsicilia.it
PAOLA, NUOVO BLITZ ANTIDRONI IN CARCERE: INTERCETTATO E ABBATTUTO UN VELIVOLO Blitz antidroni nel carcere di Paola: intercettato un velivolo con droga e telefoni. Capece (SAPPE) chiede più tecnologie e organici https://www.calabriainchiest - facebook.com facebook