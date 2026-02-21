Nuovo blitz della polizia municipale in centro controllati 13 mezzi merci

La polizia municipale ha effettuato un nuovo blitz nel centro storico, concentrandosi su 13 veicoli destinati al trasporto merci. Questa mattina, gli agenti hanno allestito un posto di controllo in piazza San Giovanni, fermando mezzi sospetti e verificando documenti e condizioni di sicurezza. L’operazione mira a contrastare il trasporto illegale e migliorare la sicurezza stradale in zona. Il controllo si è protratto per diverse ore, coinvolgendo diversi operatori.

Agenti in azione in piazza San Giovanni. L’assessore Giorgio: “Andiamo avanti con i controlli nel cuore della città con presidi e presenza costante” Raffica di controlli della polizia municipale nel centro storico. Questa mattina gli agenti dell’autoreparto e della zona centrale hanno allestito un posto di controllo in piazza San Giovanni, concentrandosi sui veicoli adibiti al trasporto merci. Nel mirino, in particolare, il rispetto delle normative relative al carico e alla massa complessiva dei mezzi impiegati quotidianamente per il rifornimento delle attività commerciali del centro. In totale sono stati controllati 13 veicoli: per 5 di questi sono emerse irregolarità, con altrettante sanzioni amministrative.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

