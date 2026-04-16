Polizia municipale il sindacato Silpol chiede rinvio dell’immissione in servizio dei nuovi agenti

A pochi giorni dall’ingresso in servizio dei nuovi agenti della polizia municipale di Messina, il sindacato Silpol ha richiesto un rinvio dell’entrata in funzione. La richiesta nasce dal confronto sulle modalità di organizzazione interna e sulle condizioni operative che i nuovi agenti affronteranno sul territorio. La discussione si concentra quindi sui tempi e le modalità di integrazione del personale appena assunto.

A pochi giorni dall’immissione in servizio dei nuovi agenti della polizia municipale di Messina, il dibattito si sposta sull’organizzazione interna e sulle condizioni operative con cui il personale appena assunto verrà impiegato sul territorio. A intervenire è il Sindacato Italiano Lavoratori.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Teggiano rafforza la sicurezza urbana: in servizio quattro nuovi agenti di Polizia Municipale Sindacato di polizia di Ascoli replica all’aggressione a Torino: chiede maggiore protezione per gli agenti in servizioUn gruppo di agenti di polizia di Torino è stato aggredito durante un intervento di controllo del territorio, provocando una reazione immediata da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: HELLWATT FESTIVAL. SI PROSPETTANO GIORNI DI FUOCO PER SANITARI E POLIZIA LOCALE. FP CGIL SERVONO RISPOSTE ADESSO; Sindacato Unitario dei Lavoratori Polizia Locale, un corso per formare gli agenti dedicato al contrasto dei falsi documentali; UDINE | CAOS POLIZIA LOCALE, IL SINDACATO AUTONOMO: IL CONCORSO NON PREVEDEVA GRADUATORIA, …; Sanzioni indiscriminate sui rifiuti: il comando della polizia municipale dà ragione al sindacato. Aggressione agenti, sindacati polizia: Fatti gravi, attaccati principi legalitàGela. I sindacati di polizia prendono posizione a seguito dell'aggressione subita oggi da agenti della municipale e della polizia di Stato. Si tratta di un fatto di assoluta gravità e molto preoccupa ... quotidianodigela.it Polizia, Mp si conferma primo sindacato ad AgrigentoAnche quest’anno si conferma la rappresentanza preferita dagli uomini e le donne della Polizia di Stato di Agrigento ... grandangoloagrigento.it Insediato il nuovo comandante della polizia municipale Leggi qui: https://quotidianodigela.it/insediato-il-nuovo-comandante-della-polizia-municipale - facebook.com facebook Vigilessa in pensione della Polizia Municipale di Palermo trovata morta in casa, non rispondeva da un mese x.com