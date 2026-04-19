Polizia Locale | record a Nizza Monferrato tra innovazione e riforme

A Nizza Monferrato si è svolta l’edizione 2026 della Giornata di Studio dedicata alla Polizia Locale, con oltre 260 professionisti presenti. L’evento ha visto un'affluenza superiore rispetto all’anno precedente, attirando un numero record di partecipanti. La giornata ha rappresentato un momento di confronto tra operatori del settore, concentrandosi su temi legati all’innovazione e alle riforme in atto.

Oltre 260 professionisti del settore si sono riuniti a Nizza Monferrato per l’edizione 2026 della Giornata di Studio per la Polizia Locale, un evento che ha registrato una partecipazione senza precedenti rispetto all’anno precedente. L’appuntamento, organizzato dal Comando di Polizia Locale locale in sinergia con l’ANVU, ha trasformato i saloni del Foro Boario in Piazza Garibaldi nel fulcro della formazione professionale per gli operatori del Nord Italia. L’atmosfera all’interno del Foro Boario rifletteva un dinamismo tecnico notevole, con un’area espositiva che ha ospitato 19 aziende specializzate in sicurezza e innovazione tecnologica. Queste realtà hanno presentato una vasta gamma di mezzi, dispositivi e servizi pensati per potenziare le capacità operative dei corpi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia Locale: record a Nizza Monferrato tra innovazione e riforme Notizie correlate Trovata morta a Nizza Monferrato vicino Asti, 17enne strangolata e gettata nel canale Rio NizzaUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio. Pd in bilico tra riforme e rimpasti: Paradisi punta sul duo, Lenzini riconfermato a guida localeMassimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo, ha ufficializzato il nuovo assetto della segreteria provinciale del Partito Democratico in Emilia-Romagna,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIDEO | Per Vinitaly task force della Polizia locale; CATANIA - POLIZIA LOCALE SMASCHERA FINTA BENEFICENZA; Concorso Polizia Locale Comune Francavilla al Mare 2026: 2 posti a tempo indeterminato; Sicurezza, parla il comandante della Polizia Locale di Genova. Partecipazione record a Nizza Monferrato all’edizione 2026 della Giornata di Studio per la Polizia LocaleSi è svolta con grande successo la Giornata di Studio per le Polizie Locali – Edizione 2026, organizzata dal Comando di Polizia Locale di Nizza Monferrato ... atnews.it Marino, l'assessore regionale alla Polizia Locale Enti Locali Luisa Regimenti in visita al Comune e agli agenti muncipaliMarino, grazie al finanziamento di 17 mila euro elargito dall'Assessorato agli Enti Locali, Polizia Locale e Personale della Regione Lazio, diretto dall'assessore Luisa Regimenti, oggi in visita al ... ilmessaggero.it Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, impegnate in un controllo interforze della sicurezza nella movida, composto da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale, coordinato dal Dirigente del Commissariato Sestri facebook #Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale comunica leggeri rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente avvenuto prima dello svincolo Belluno / Aeroporto x.com