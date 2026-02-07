Trovata morta a Nizza Monferrato vicino Asti 17enne strangolata e gettata nel canale Rio Nizza

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel canale Rio Nizza a Nizza Monferrato. Il corpo presenta segni di violenza e si pensa a un omicidio. La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo. La comunità è sotto shock.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio. Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: sarebbe stata strangolata La polizia di Nizza Monferrato indaga sull'uccisione di una ragazza di 17 anni trovata morta nel rio. Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta in un rio. Forse strangolata Questa mattina, a Nizza Monferrato, i carabinieri hanno trovato il corpo di una ragazza di 17 anni in un rio. Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d'acqua: si indaga per omicidioUna ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto ... Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile

