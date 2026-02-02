Il Partito Democratico in Emilia-Romagna si muove tra riforme e cambi di squadra. Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo, ha annunciato il nuovo assetto della segreteria provinciale, puntando tutto sul duo con Diego Lenzini, già capogruppo in consiglio comunale. La decisione apre una fase di rinnovamento, mentre si discute sul futuro politico del partito.

Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo, ha ufficializzato il nuovo assetto della segreteria provinciale del Partito Democratico in Emilia-Romagna, annunciando un’alleanza strategica con Diego Lenzini, già capogruppo in consiglio comunale. Il duo, presentato come un tandem congiunto, avrà la responsabilità condivisa della guida del partito a livello locale. L’annuncio è avvenuto in concomitanza con l’imminente assemblea che dovrà formalizzare la scelta, rinviata al giovedì successivo. Il nuovo assetto, che prevede una condivisione equilibrata del potere, è stato definito da Paradisi come un’opportunità: «Uno più uno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd in bilico tra riforme e rimpasti: Paradisi punta sul duo, Lenzini riconfermato a guida locale

Approfondimenti su Castelnuovo Pd

La segreteria del Pd in città si divide ancora, ma questa volta non si tratta di uno scontro.

Questa mattina il Pd di Modena ha annunciato la scelta di un tandem composto da Paradisi e Lenzini per la guida del partito.

