Nel corso del 2025, le multe elevate dalla polizia locale di Osimo hanno generato un totale di circa 908 mila euro di entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. I dati indicano un incremento rispetto agli anni precedenti e riflettono le attività di controllo svolte sul territorio durante l’anno. Le autorità continuano a monitorare le infrazioni per garantire il rispetto delle norme stradali.

Solo nel 2025 sono state accertate entrate da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada pari a 907mila e 688 euro a Osimo. A questi si aggiungono 113mila e 429 euro come proventi da sanzioni emesse con l’utilizzo di autovelox, per un totale quindi di un milione e 21mila e 117 euro, di cui 439mila e 245 destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, un accantonamento obbligatorio nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali per annullare entrate di difficile riscossione e prevenire così squilibri finanziari, per un risultato netto in definitiva di 581mila e 871 euro. Un "tesoretto" insomma, spendibile solo in parte dal municipio, per cui la giunta comunale ha approvato lo schema di utilizzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, multe per un milione di euro

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