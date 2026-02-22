bilancio oltre un milione di euro dalle multe

Il bilancio comunale ha registrato oltre un milione di euro provenienti dalle multe, determinando un incremento delle entrate locali. La somma deriva principalmente dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada, che hanno portato a un aumento delle risorse disponibili per il territorio. Nel frattempo, il programma di lavori pubblici prevede investimenti di 8 milioni e 284 mila euro, con 458 mila destinati alle manutenzioni straordinarie. La pianificazione delle spese continua a essere prioritizzata dal municipio.

Il programma delle opere pubbliche è di 8 milioni e 284mila euro, a cui si aggiungono 458mila euro per le manutenzioni straordinarie. Il problema più cogente è la difesa della costa: 4 milioni e mezzo sono la reimputazione dei fondi regionali per la realizzazione delle scogliere a Scossicci. Contiamo che l’opera sarà completata a inizio estate. Ci sono 919mila euro per la manutenzione degli 11 pennelli di scogli a nord". Lo ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti, durante l’assemblea pubblica di venerdì sul bilancio 2026-2028 del Comune di Porto Recanati. "Un milione e 100mila euro riguardano la realizzazione della pista atletica – ha aggiunto Riccetti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

