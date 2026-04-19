Dopo la sconfitta contro la Lazio, il calciatore del Napoli ha dichiarato pubblicamente di chiedere scusa per la brutta prestazione offerta in campo. La squadra ha affrontato la partita con alcune difficoltà e ha riconosciuto i propri limiti durante l'incontro. La dichiarazione arriva in un momento in cui si cerca di fare chiarezza sui motivi di una prestazione al di sotto delle aspettative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha subito una sconfitta inaspettata, perdendo 0-2 contro la Lazio nel match disputato al Maradona. Questa è la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche per gli azzurri di Antonio Conte, un risultato che si rivela pesante nella corsa verso lo Scudetto, visto che l’Inter è ora a 12 punti di vantaggio. Maurizio Sarri ha portato la sua squadra alla vittoria, infliggendo un duro colpo alle ambizioni del Napoli. Durante la conferenza stampa post-partita, Matteo Politano ha offerto un’analisi schietta della situazione, definendo la prestazione della squadra “orribile”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Politano: «Chiediamo scusa per la brutta prestazione contro la Lazio!»

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