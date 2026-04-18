Matteo Politano ha confermato che il Napoli si è fermato a Parma, aggiungendo che la squadra si scusa per la prestazione. Dopo la partita contro la Lazio, anche il giocatore ha pronunciato un mea culpa, come già fatto da altri membri della rosa. La sconfitta ha lasciato i tifosi delusi, specialmente considerando la mancanza di tiri in porta durante l'intera partita, che evidenzia una prova sottotono da parte della squadra.

Anche Matteo Politano, come Leonardo Spinazzola, fa un mea culpa dopo la sconfitta contro la Lazio. Anche ai giocatori del Napoli non è evidentemente piaciuta la prestazione offerta in campo al Maradona, una prestazione scialba, dice tutto la statistica degli 0 tiri in porta nei 90 minuti di gioco. Politano in conferenza. Anche lui parla della partita di Parma, il Napoli dunque si è fermato a Parma: “A Parma abbiamo inciampato e questo ha influito sul nostro percorso. Oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita”. Resta ancora da mettersi in...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano conferma che il Napoli si è fermato a Parma: “Chiediamo scusa”

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