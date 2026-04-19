Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, risveglia le sue radici missine e lo fa con un gesto simbolico e nostalgico: se lo scrive sulla pelle, ovvero se lo incide per sempre. Ieri, in occasione del Lecce Tattoo Fest, il festival del tatuaggio, la prima cittadina si è tatuata sul polso la scritta “MSI”, acronimo del Movimento sociale italiano. Un richiamo al passato raccolto dalle nuove generazioni della destra. Tant'è che in un post social, il movimento Gioventù Nazionale Lecce plaude alla scelta e sottolinea il valore identitario del gesto: “Tra aghi e inchiostro, al Lecce Tattoo fest, un sindaco ultraottantenne, fiero della sua storia, si fa incidere MSI sulla pelle.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Poli Bortone e il tatuaggio Msi sul polso: «Rivendico un'appartenenza». Video

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La sigla del Movimento sociale italiano – il partito che ha raccolto ex fascisti e membri della Repubblica sociale italiana – da oggi sarà marchiato sulla pelle della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone. La prima cittadina si è presentata negli spazi del Lecce F x.com