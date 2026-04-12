Il 18 aprile si terrà a Milano la manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo. Il Partito Democratico, rappresentato dalla presidente del Consiglio comunale, ha chiesto alle autorità di annullare l’evento, ma senza successo. Nel frattempo, il leader della Lega ha commentato l’atteggiamento dei partecipanti definendolo da vecchi fascisti. La situazione resta al centro di tensioni tra le forze politiche e le istituzioni locali.

Il 18 aprile la manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano ci sarà. Il Partito democratico a Palazzo Marino, tramite la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, ha provato a esortare Prefettura e Questura ad annullare l’evento, senza esito. Lo stesso sindaco, Beppe Sala, ha ammesso che non ci sono elementi per vietarla ma, nonostante questo, Buscemi insiste e non ha intenzione di ritirare l’ordine del giorno, che arriverà regolarmente in Aula domani. “Ho depositato un nuovo testo per il consiglio di lunedì in cui prendo atto del fatto che il sindaco ha sentito il prefetto e il questore, che hanno confermato...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patrioti, il Pd chiede il voto politico. Salvini: "Atteggiamento da vecchi fascisti"

Patrioti, non potendo vietare la manifestazione ora il Pd chiede il voto politicoIl 18 aprile la manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano ci sarà.

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