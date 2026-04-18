L’Arezzo cala il poker a Pineto pari d’autore per la Pianese cade ancora il Pontedera

Nel fine settimana si sono disputate diverse partite nel girone toscano di calcio, con risultati che hanno avuto un forte impatto sulla classifica. L’Arezzo ha conquistato una vittoria convincente con il punteggio di 4-1 contro il Pineto, avvicinandosi alla promozione diretta in Serie B. La Pianese ha ottenuto un pareggio, mentre il Pontedera ha subito una sconfitta. Le gare hanno deciso gli ultimi sviluppi della stagione, ancora aperti in attesa delle prossime sfide.

Tra corsa promozione e rassegnazione: le formazioni toscane chiudono un turno denso di emozioni, confermando le gerarchie di una classifica ormai delineata in vista della post-season Sabato di verdetti e passioni per le toscane impegnate nel girone. L’Arezzo travolge il Pineto con un perentorio 1-4, mettendo nel mirino il salto diretto in Serie B che si deciderà negli ultimi novanta minuti. Mentre la Pianese blocca sullo 0-0 la Juventus Next Gen confermando la sua solidità in ottica playoff, il già retrocesso Pontedera esce a testa alta dal campo della Sambenedettese, sconfitto di misura ma autore di una prova d’orgoglio. PINETO – La trasferta abruzzese si conclude con una rotonda e meritata vittoria per l’Arezzo, che espugna il campo del Pineto con un perentorio 1-4.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d’autore per la Pianese, cade ancora il Pontedera Notizie correlate Basket Serie C. La Pianese dopo il pari di Ravenna è in attesa del Pineto. Birindelli soddisfatto: "I ragazzi hanno dato davvero tutto»Dopo il prezioso pareggio, a reti bianche, ottenuto sul campo del Ravenna, la Pianese è già tornata al lavoro (in programma seduta di scarico per... Il campionato: parità nel derby toscano tra Pontedera e Pianese. Il quadro completo delle gare di ieri nella zona playoff. Vincono Pineto, Campobasso e RavennaAREZZO Giornata all’insegna dei pareggi nel girone B di serie C, quello dell’Arezzo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascoli inarrestabile: il Picchio cala il tris a Forlì (0-3) e trova la nona vittoria consecutiva in attesa dell’Arezzo; Il settore giovanile in campo nel ricordo di Mirco Poggini, storico custode delle Caselle; Ascoli, sogni di Serie B: tris al Forlì e vetta momentanea (a +3) aspettando l'Arezzo; Dalla assemblea di Confesercenti i dati sul turismo in provincia di Arezzo. L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d'autore per la Pianese, cade ancora il PontederaVerdetto dolceamaro per il trittico toscano nell’ultimo turno. L’Arezzo blinda le proprie certezze e vola con un perentorio 1-4 esterno, confermando il primato. Punto d’oro in ottica playoff per la ... msn.com Finali 20.30: Ascoli di misura, l'Arezzo cala il poker. Bene Campobasso e TernanaSi sono concluse le partite del Girone B di Serie C che si sono disputate alle ore 20.30. Si deciderà all'ultima giornata il testa a testa per la Serie B tra le due battistrada Arezzo e Ascoli, che ... tuttoc.com Hai già preso i biglietti per il MATCH AMATORI VALDARNO vs AREZZO Allora rimedia al link in bio per vivere una sfida imperdibile! VENERDÌ 17 APRILE Auditorium Comunale - Loro Ciuffenna (via Pratomagno 6) inizio spettacolo ore 21:30 VALDAR - facebook.com facebook