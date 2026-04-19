Pobega a DAZN | Dobbiamo resettare alcune cose e capire gli errori Europa? Finché la matematica ti dice che puoi farcela devi provarci

Prima della partita contro la Juventus, il centrocampista del Bologna ha parlato ai microfoni di DAZN affermando che la squadra deve rivedere alcuni aspetti e analizzare gli errori commessi. Ha aggiunto che, in ottica europea, finché i calcoli matematici indicano una possibilità, si deve continuare a provarci. Le sue parole sono state rilasciate nel contesto delle dichiarazioni pre-partita.

di Luca Fioretti Pobega a DAZN: «Dobbiamo resettare alcune cose e capire gli errori». Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna prima della Juventus. Pobega è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO OBIETTIVO – « L’obiettivo è stato resettare alcune cose senza portarci strascichi. Capire gli errori per cercare di non riproporli e capire quello che dobbiamo fare » BOLOGNA IN EUROPA – « Finché la matematica ti dice che non puoi farcela devi lavorare e cercare di raggiungere il miglior piazzamento possibile » .com.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pobega a DAZN: «Dobbiamo resettare alcune cose e capire gli errori. Europa? Finché la matematica ti dice che puoi farcela devi provarci» Notizie correlate Leggi anche: Spalletti a DAZN: «Gli errori arrivano dalle richieste che faccio ai ragazzi, dobbiamo portarci dietro la reazione. Rigore? L’arbitro può interpretarla come vuole» L’etichetta dice che è scaduto, ma puoi ancora mangiarlo: ecco i cibi che non devi buttareOgni anno, tonnellate di alimenti perfettamente commestibili finiscono nella spazzatura a causa di un’interpretazione errata delle scritte sulle...