Pobega a DAZN | Dobbiamo resettare alcune cose e capire gli errori Europa? Finché la matematica ti dice che puoi farcela devi provarci

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita contro la Juventus, il centrocampista del Bologna ha parlato ai microfoni di DAZN affermando che la squadra deve rivedere alcuni aspetti e analizzare gli errori commessi. Ha aggiunto che, in ottica europea, finché i calcoli matematici indicano una possibilità, si deve continuare a provarci. Le sue parole sono state rilasciate nel contesto delle dichiarazioni pre-partita.

di Luca Fioretti Pobega a DAZN: «Dobbiamo resettare alcune cose e capire gli errori». Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna prima della Juventus. Pobega è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO OBIETTIVO – « L’obiettivo è stato resettare alcune cose senza portarci strascichi. Capire gli errori per cercare di non riproporli e capire quello che dobbiamo fare » BOLOGNA IN EUROPA – « Finché la matematica ti dice che non puoi farcela devi lavorare e cercare di raggiungere il miglior piazzamento possibile » .com.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pobega a DAZN: «Dobbiamo resettare alcune cose e capire gli errori. Europa? Finché la matematica ti dice che puoi farcela devi provarci»

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