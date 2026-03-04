L’etichetta dice che è scaduto ma puoi ancora mangiarlo | ecco i cibi che non devi buttare

Ogni anno molte persone buttano via cibi ancora buoni perché credono che siano scaduti, anche se le etichette indicano una data di scadenza. Tuttavia, non tutti gli alimenti devono essere immediatamente eliminati una volta superata quella data, e spesso si tratta di prodotti ancora commestibili. Questa confusione porta a un notevole spreco di cibo che potrebbe essere consumato senza rischi.

Ogni anno, tonnellate di alimenti perfettamente commestibili finiscono nella spazzatura a causa di un’interpretazione errata delle scritte sulle confezioni. Comprendere la differenza tra le indicazioni obbligatorie per legge non è solo una questione di risparmio economico, ma un atto di responsabilità ambientale. Le normative europee e italiane distinguono chiaramente tra la sicurezza alimentare e la qualità organolettica, offrendo ai consumatori una guida per decidere se un prodotto sia ancora utilizzabile. Il primo passo per ridurre gli sprechi è imparare a leggere il retro delle scatole. La data di scadenza (spesso indicata con la dicitura “da consumarsi entro il”) è un limite perentorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

