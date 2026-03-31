Paolucci Pd sulla sanità | 60 milioni di pnrr e solo 2 Case di comunità operative fine delle giustificazioni

Il capogruppo regionale del Partito Democratico ha commentato i dati sulla sanità in regione, evidenziando che su 42 Case di comunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soltanto due sono operative. Questi interventi sono stati finanziati con 60 milioni di euro, secondo quanto rilevato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La sua dichiarazione si concentra sui numeri e sulla differenza tra le aspettative e la realtà.

I numeri per il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci parlano chiaro: il fatto che in Abruzzo, come rilevato dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), siano operative solo 2 Case di comunità sulle 42 previste dal pnrr per cui si sono avuti 60 milioni di euro, certifica che “siamo davanti a un fallimento evidente della gestione della sanità territoriale da parte della giunta Marsilio. Non servono più giustificazioni”. Il pnrr, ricorda Paolucci, è scandito da cronoprogrammi rigorosi e vincolanti con scadente imminenti “eppure la Regione arriva impreparata a un appuntamento decisivo. Non è solo un problema di cantieri: è la totale assenza di governance su servizi, personale e organizzazione della sanità di prossimità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Bocciata la proposta di Paolucci (Pd) sulla sanità: "Il centrodestra dice no alla restituzione delle tasse ai cittadini"“La destra ha bocciato oggi in commissione la nostra richiesta di restituire alla comunità le maggiori tasse volute dalla giunta Marsilio per colmare... Paolucci (Pd): "Altro che rilancio, la Regione taglia 170 milioni alla sanità nel triennio. Un commissariamento"Tagli per 170 milioni di euro alla sanità nel programma operativo 2026-2028 della Regione Abruzzo. Altri aggiornamenti su Paolucci Pd sulla sanità 60 milioni di... Temi più discussi: Paolucci e Blasioli (Pd) tornano sulla valutazione del direttore generale Asl: Il caos, procedura ferma; BUCO SANITÀ: DOMANI REGIONE A RAPPORTO A ROMA, PIANO OPERATIVO, TAVOLO ATTENDE COMPITI A CASA; Tasse, il sindacato Uil Abruzzo lancia tavolo regionale permanente a tutela delle famiglie abruzzesi; Paolucci sul consorzio industriale Chieti - Pescara e Arap: Simbolo del fallimento del modello Magnacca. Paolucci (Pd) sulla sanità: 60 milioni di pnrr e solo 2 Case di comunità operative, fine delle giustificazioniPer il capogruppo regionale il dato emerso dal monitoraggio Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) è l’ennesima prova del fallimento della giunta Marsilio: 42 quelle previste è il ... ilpescara.it Sanità territoriale, Paolucci: Dati Agenas certificano il fallimento della RegioneIl capogruppo del PD, Silvio Paolucci, commenta il monitoraggio sulla sanità territoriale degli interventi Pnrr in Abruzzo ... laquilablog.it Case di Comunità, l’Asl Avellino potenzia la rete territoriale sanitaria con l’apertura delle prime due strutture di Bisaccia e Montoro Assistenza medica H24, servizi ambulatoriali e diagnostici, telemedicina e assistenza domiciliare, un Punto Unico di Accesso (P - facebook.com facebook Case e ospedali di comunità al palo, il Piemonte sotto la media nazionale. L'allarme della Fondazione Gimbe, il presidente Nino Cartabellotta: "Quadro preoccupante, il potenziamento dell'assistenza territoriale è la chiave per decongestionare ospedali". x.com