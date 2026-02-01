Embiid show Philadelphia vince anche senza George Mercato | Schröder ai Cavs Hunter ai Kings

Questa notte, Philadelphia batte senza troppi sforzi e con grande carattere. Embiid mette a referto una prestazione da protagonista, trascinando i suoi alla vittoria contro gli avversari. La squadra dimostra di poter fare bene anche senza George, che resta in panchina. Nel frattempo, nel mercato, i Cavs portano a casa Schröder, mentre gli Kings si assicurano Hunter. In campo, il derby texano sorride a Houston, con Thompson che chiude con una prestazione convincente. Charlotte invece interrompe la serie negativa e ferma gli Spurs, raccogliendo il sesto successo

Thompson protagonista nel derby texano vinto da Houston, Charlotte ferma di Spurs e colleziona il sesto successo di fila. Miami cade con Chicago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa notte si sono giocati sei incontri di NBA, e il protagonista è soprattutto Philadelphia.

