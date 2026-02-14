FOLLONICA Dopo il buon riscontro del primo incontro l’iniziativa " Play the Future " torna a Follonica con un secondo appuntamento che punta a consolidare un format capace di mettere nella stessa rete le imprese e la comunità cittadina. L’evento si svolgerà oggi a partire dalle 15.30, nel BricolaRge di Follonica (Strada provinciale Aurelia Vecchia in zona industriale) e sarà un pomeriggio gratuito dedicato prevalentemente ai più piccoli, ma pensato anche come momento di convivialità e confronto sui temi come l’ innovazione e il rispetto dell’ ambiente. L’iniziativa non sarà solo una semplice esposizione commerciale, ma sarà una collaborazione tra aziende di settori eterogenei che sono unite dal fatto che vogliono creare valore per il loro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Play the future’ raddoppia. Si consolida il format tra imprese e innovazione

Il Centro di ricerca applicata del Poggino, realizzato in collaborazione tra Unitus e Apea, entra nella fase operativa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: ’Play the future’ raddoppia. Si consolida il format tra imprese e innovazione.

Questo sabato 14 Febbraio saremo presenti con i nostri vini presso “Play the Future” a Follonica, che ospita il Carnevale dei Bambini! Un pomeriggio all’insegna di festa, colori e convivialità: musica, animazione, truccabimbi, spettacoli e tante occasioni di gioc facebook

Al via la campagna "Ready to Play the Future" che colorerà di blu e giallo la città per divulgare la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033. sguardisutorino.blogspot.com/2026/02/al-via… @twitorino #cittàditorino #readytoplaythefuture #capitaleeur x.com