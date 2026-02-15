Serie C la combattente Puliservice non lascia scampo all' Arpaia | super vittoria a Lamezia

La Puliservice di Lamezia ha battuto l’Arpaia 3-1, causando una grande festa tra le sue giocatrici. La squadra di mister Giglietta ha dimostrato di essere determinata e ha risposto subito alla prima sconfitta, portando a casa una vittoria importante al Palagatti. Le giocatrici hanno messo in campo energia e concentrazione, regalando ai tifosi un San Valentino da ricordare.

L'arma vincente è stata la voglia di vincere e il gioco di squadra. Insieme su ogni palla, credendo in ogni azione fino ad arrivare alla vittoria Riscatto con i fiocchi per la Puliservice di mister Giglietta. La realtà in rosa legata al progetto Sportspecialista ruggisce al Palagatti regalandosi un San Valentino da urlo: 1-3 in casa delle preparate lametine dell'Arpaia, prova in riscossa che cancella immediatamente la prima sconfitta stagionale subita al tie break, sullo stesso campo mercoledì scorso, vittoria che legittima la vetta della classifica e che rilancia le grandi ambizioni di riscatto, in vista della decisiva sfida, relativa al quarto di finale di Coppa Calabria, Memorial Sergio Sorrenti che si giocherà venerdì 20 febbraio al Palaboccioni alle ore 20.