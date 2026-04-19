Più sicurezza per gli utenti della strada al via la realizzazione di un percorso ciclopedonale

Da lunedì 20 aprile, il Comune di Ferrara avvierà i lavori per rifare il marciapiede tra via Marconi e via del Lavoro, lato civici pari, nell’ambito di interventi di decoro urbano. L’obiettivo è migliorare la sicurezza degli utenti della strada attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione lungo questa tratta, con l’intento di rendere più agevole e sicuro il passaggio pedonale e ciclistico.

Nell'ambito dei lavori straordinari di decoro urbano, a cura del Comune di Ferrara, da lunedì 20 aprile inizieranno gli interventi di rifacimento del marciapiede sul lato dei civici pari tra il numero civico 10 di via Marconi e il numero civico 40 di via del Lavoro, con la realizzazione di un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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