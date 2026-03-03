Ciclopedonale Villoresi si cambia Il percorso diventa più sicuro

Da ieri, il tratto della pista ciclopedonale Villoresi tra via Col di Lana e via Medici a Triante è stato chiuso. La modifica riguarda un tratto del percorso che ora è interdetto al passaggio. La chiusura riguarda esclusivamente questa porzione del percorso, lasciando invariata la restante parte della ciclopedonale. La modifica è stata comunicata alle autorità locali e ai cittadini interessati.

Da ieri il tratto della pista ciclopedonale Villoresi compreso tra via Col di Lana e via Medici, nel cuore di Triante, è sbarrato. Un divieto che resterà in vigore fino a venerdì 13 marzo alle 18, necessario per consentire un intervento atteso da tempo: la riqualificazione del percorso, con la separazione tra la corsia pedonale e quella ciclabile. Un’opera eseguita come scomputo degli oneri di un piano attuativo e destinata a ridisegnare uno dei segmenti più frequentati della rete cittadina. Il cantiere procede per fasi: durante le ore non lavorative l’area deve essere ridimensionata per ridurre al minimo i disagi, mentre gli operai stanno tracciando il nuovo camminamento pedonale, parallelo ma distinto dalla ciclabile che continuerà a correre a lato del canale Villoresi, mantenendo il doppio senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclopedonale Villoresi, si cambia. Il percorso diventa più sicuro Leggi anche: A Monza il Villoresi si fa in tre. Una replica in più per “Plaza Suite“ e per i titoli attesi al botteghino Rigenerazione urbana per il percorso ciclopedonale verso la frazione TrebbioPrendono ufficialmente avvio in questi giorni i lavori per l’intervento di rigenerazione urbana mediante la realizzazione del percorso ciclopedonale... Aggiornamenti e notizie su Ciclopedonale Villoresi Argomenti discussi: Ciclopedonale Villoresi, si cambia. Il percorso diventa più sicuro; Lavori su ciclopedonale e strade: i cantieri (e le chiusure) della settimana a Monza. Ciclopedonale Villoresi, si cambia. Il percorso diventa più sicuroDa ieri il tratto della pista ciclopedonale Villoresi compreso tra via Col di Lana e via Medici, nel cuore di Triante, è sbarrato. Un divieto che resterà in vigore fino a venerdì 13 marzo alle 18, nec ... ilgiorno.it