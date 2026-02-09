Via Ca’ Fabbri a senso unico al via la sperimentazione prima della realizzazione della pista ciclopedonale
Da lunedì, via Ca’ Fabbri diventa a senso unico. La strada sarà percorribile solo da via Piadina verso via Emilia e questa modifica durerà circa un mese. La sperimentazione serve a preparare la futura pista ciclopedonale.
A partire da lunedì 16 febbraio via Ca’ Fabbri sarà percorribile solo a senso unico, con direzione da via Piadina verso la via Emilia: le modifiche alla circolazione saranno sperimentali e dureranno circa un mese. L’obiettivo è valutare l’impatto della circolazione e rilevare eventuali criticità.🔗 Leggi su Riminitoday.it
