Pitony canta Michael Jackson con i Neri per Caso | il video che sta conquistando tutti

Durante la terza puntata del GialappaShow, uno dei momenti più commentati è stato l'intervento di Pitony, che ha interpretato un brano di Michael Jackson accompagnato dai Neri per Caso. Il video della performance ha attirato l'attenzione di molti spettatori, diventando rapidamente uno dei contenuti più condivisi sui social media. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa e curiosità tra il pubblico presente in studio e gli utenti online.

La terza puntata del GialappaShow ha regalato al pubblico uno di quei momenti televisivi destinati a rimanere impressi nella memoria collettiva. Sul palco di TV8, ogni lunedì alle 21.30 in simulcast su Sky e in streaming su NOW, Tony Pitony ha dato vita a una performance che ha trasformato uno dei brani più iconici della storia della musica pop in qualcosa di completamente nuovo e inaspettato. Accompagnato dai Neri per Caso, il gruppo vocale che ha segnato la storia della musica italiana negli anni ’90, e dalla compositrice Ginevra Nervi, Tony Pitony ha interpretato una versione inedita di Thriller di Michael Jackson. Non una semplice cover, ma una reinterpretazione che ha saputo mantenere l’anima del classico del Re del Pop aggiungendovi strati di complessità vocale e arrangiamenti che hanno illuminato letteralmente la scena.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Pitony canta Michael Jackson con i Neri per Caso: il video che sta conquistando tutti Notizie correlate Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson