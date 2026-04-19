pista di pattinaggio e area polivalente situazione indecorosa a borgo santa maria

A Borgo Santa Maria, una pista di pattinaggio e un’area polivalente si trovano in condizioni di abbandono, con segni evidenti di trascuratezza. La situazione si aggiunge alle lamentele di residenti che già da tempo segnalano il degrado di parchi e aree giochi nel quartiere, in particolare dietro il tribunale. La mancanza di interventi e manutenzione lascia le strutture in uno stato di deterioramento.

"Se Atene piange, Sparta non ride". Della serie "se a Pesaro centro c’è l’allerta dei cittadini per il degrado di parchi e aree giochi dietro il tribunale, anche Borgo Santa Maria è sotto scacco dell’incuria". Il primo caso di mancato rispetto del decoro urbano è balzato all’onore della cronaca il 15 aprile sul Carlino, il secondo caso segue la segnalazione dei consiglieri di quartiere Gaetano Blandini e Carlos Mayorga, "allertati – dicono – dalle famiglie di Borgo per l’impossibilità di frequentare la pista polivalente come vorrebbero". I due segnalano che "lo stato della pista di pattinaggio e area giochi di via Monte Bianco a Borgo Santa Maria è indecoroso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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