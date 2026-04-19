Pista di pattinaggio e area polivalente situazione indecorosa a Borgo Santa Maria

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borgo Santa Maria, una pista di pattinaggio e un’area polivalente si trovano in condizioni di abbandono, con segni evidenti di trascuratezza. La situazione si aggiunge alle lamentele di residenti che già da tempo segnalano il degrado di parchi e aree giochi nel quartiere, in particolare dietro il tribunale. La mancanza di interventi e manutenzione lascia le strutture in uno stato di deterioramento.

"Se Atene piange, Sparta non ride". Della serie "se a Pesaro centro c’è l’allerta dei cittadini per il degrado di parchi e aree giochi dietro il tribunale, anche Borgo Santa Maria è sotto scacco dell’incuria". Il primo caso di mancato rispetto del decoro urbano è balzato all’onore della cronaca il 15 aprile sul Carlino, il secondo caso segue la segnalazione dei consiglieri di quartiere Gaetano Blandini e Carlos Mayorga, "allertati – dicono – dalle famiglie di Borgo per l’impossibilità di frequentare la pista polivalente come vorrebbero". I due segnalano che "lo stato della pista di pattinaggio e area giochi di via Monte Bianco a Borgo Santa Maria è indecoroso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pista di pattinaggio e area polivalente situazione indecorosa a borgo santa maria
© Ilrestodelcarlino.it - "Pista di pattinaggio e area polivalente, situazione indecorosa a Borgo Santa Maria"

Notizie correlate

"Situazione indecorosa in via Ridolfi"Scrive la lettrice: “Quotidianamente questa e’ la situazione che si presenta sul marciapiede di viale Ridolfi, a Forlì Da cittadina forlivese ritengo...

Casa cantoniera Borgo Santa Maria, incontro Comune-Provincia per giungere all'acquisizioneSi accelerano tempi e procedure per l’acquisizione da parte del Comune di Latina della casa cantoniera di Borgo Santa Maria dalla Provincia di Latina.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Aspettando il Villaggio di Natale, via alla pista su ghiaccio; Al centro commerciale spunta la pista di pattinaggio: due settimane per divertirsi sui roller; Pista di pattinaggio e area polivalente, situazione indecorosa a Borgo Santa Maria; Pista ciclistica Alfo Ferrari e Silvio Pedroni: giorni e orari di apertura al pubblico.

pista di pista di pattinaggio ePista di pattinaggio e area polivalente, situazione indecorosa a Borgo Santa MariaSe Atene piange, Sparta non ride. Della serie se a Pesaro centro c’è l’allerta dei cittadini per il degrado ... ilrestodelcarlino.it

pista di pista di pattinaggio eAltura, pista di pattinaggio chiusa da anni: lavori in arrivo da 500 mila euro per la riqualificazione (VIDEO)Dopo anni di chiusura e inutilizzo, l’area di Altura si prepara a una riqualificazione significativa, con un intervento che punta a restituire alla città uno spazio sportivo e aggregativo rimasto ferm ... triestecafe.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.