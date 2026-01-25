Casa cantoniera Borgo Santa Maria incontro Comune-Provincia per giungere all' acquisizione

Il Comune di Latina e la Provincia di Latina stanno lavorando per accelerare le procedure di acquisizione della casa cantoniera di Borgo Santa Maria. L’obiettivo è formalizzare al più presto il trasferimento, favorendo un intervento condiviso e trasparente. Si tratta di un passaggio importante per il territorio, che richiede tempi certi e un percorso coordinato tra le istituzioni coinvolte.

Si accelerano tempi e procedure per l’acquisizione da parte del Comune di Latina della casa cantoniera di Borgo Santa Maria dalla Provincia di Latina. I due enti hanno convocato un incontro tecnico per lunedì prossimo, promosso dall’assessore al Patrimonio del Comune, Ada Nasti, per approfondire.🔗 Leggi su Latinatoday.it Ricostruzione a Santa Maria, il Comitato Casa Comune: "Chiarezza normativa, ma servono garanzie sul valore degli immobili"Il Comitato Casa Comune di Chieti, dopo l’incontro presso l’Auditorium Cianfarani, evidenzia l'importanza di una normativa chiara sulla ricostruzione a Santa Maria. Leggi anche: Riaperto il ponte Borgo Santa Maria Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: PROGETTO CUSTODIRE, GLI STUDENTI DEL GRASSI CUSTODI DEL SENTIERO DI CIRCE; ESTORSIONE IN VIALE NERVI: IL NIPOTE DEI TRAVALI CONDANNATO A 2 ANNI E 6 MESI; Casa cantoniera di Borgo Santa Maria: incontro tecnico in Provincia per l’acquisizione al patrimonio comunale. Casa cantoniera Borgo Santa Maria, incontro Comune-Provincia per giungere all'acquisizioneSi accelerano tempi e procedure per l’acquisizione da parte del Comune di Latina della casa cantoniera di Borgo Santa Maria dalla Provincia di Latina. I due enti hanno convocato un incontro tecnico ... latinatoday.it Circolo Casa Cantoniera - Casina - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.