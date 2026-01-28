Situazione indecorosa in via Ridolfi

Una lettrice segnala una scena indecorosa in via Ridolfi, a Forlì. Ogni giorno, il marciapiede è invaso da spazzatura e detriti, creando una situazione che considera vergognosa per la città. La donna spera che le autorità intervengano presto per ripristinare un minimo di decoro e garantire sicurezza ai pedoni. La questione resta al centro dell’attenzione, mentre nessun intervento sembra ancora essere stato effettuato.

Scrive la lettrice: "Quotidianamente questa e' la situazione che si presenta sul marciapiede di viale Ridolfi, a Forlì Da cittadina forlivese ritengo questa sia una situazione vergognosa per la città di Forlì e mi auguro che le autorità competenti possano intervenire per ristabilire il decoro.

