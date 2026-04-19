Pisa-Genoa le pagelle | Loyola smarrito 4,5 Baldanzi pensiero verticale da 7

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Pisa e Genoa, le valutazioni dei giocatori mostrano alcune lacune. Loyola riceve un voto di 4,5, mentre Baldanzi ottiene un 7 per il suo modo di impostare il gioco in modo diretto. Tra i toscani, poche prestazioni positive, con una sufficienza per Angori, che ha anche sbagliato un gol facile. De Rossi, invece, si è mostrato soddisfatto delle prestazioni della sua squadra.

Tra i toscani poche sufficienze, una per Angori che si mangia anche un gol fatto. De Rossi si gode le belle prestazioni anche di Amorim e Colombo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pisa-Genoa, le pagelle: Loyola smarrito, 4,5. Baldanzi, pensiero verticale da 7

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