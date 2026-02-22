Genoa-Torino 3-0 le pagelle | Baldanzi gioca da veterano

Il Genoa ha battuto il Torino 3-0 grazie a una prestazione solida di Baldanzi, che ha dimostrato maturità da veterano. La squadra rossoblù ha dominato il match, sfruttando le occasioni offensive e mantenendo il controllo del gioco. La vittoria rafforza la posizione in classifica e mette il Torino di fronte a sfide difficili nelle prossime partite. Il risultato conferma la crescita del Genoa e la sua voglia di continuare a spingere in campionato.

Il Genoa ipoteca il successo già nel primo tempo, nel secondo amministra. Malinovski e Baldanzi si giocano la palma di migliore in campo. Secondo clean sheet di fila per Bjlow. Genoa autoritario e tre punti che arrivano senza troppi problemi. Torino agganciato in classifica e strada che si mette in leggera discesa per il Grifone prima di due gare proibitive contro Inter e Roma. Malinovskyi perfetto nelle due fasi, Baldanzi mattatore a corrente alternata ma quando si accende è imprendibile. La difesa regge, Bijlow mantiene la porta inviolata per la seconda gara di fila. De Rossi non sbaglia una scelta, il Genoa sorride.