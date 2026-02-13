Luka Modric ha dominato in campo e ha portato il Milan a vincere a Pisa, nonostante una partita complicata. Il centrocampista croato ha mostrato tutta la sua esperienza, contribuendo con giocate decisive e un controllo totale del ritmo. Ricci, invece, si è distinto con un intervento importante che ha deciso il risultato, mentre Loyola ha messo in difficoltà il Diavolo con alcune pressing aggressive.

Il Milan torna in campo dopo quasi dieci giorni di pausa e si aggiudica tre punti pesanti a Pisa. I rossoneri, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A, hanno giocato una gara complessa, decisa dai dettagli. E soprattutto, dai campioni. Nel primo tempo vi è stata una notevole serie di errori tecnici da entrambe le parti: Allegri ha infatti più volte richiamato all'ordine i suoi ragazzi, che hanno commesso diverse ingenuità.Verso la fine della prima frazione, Athekame ha servito un assist delizioso a Loftus-Cheek, che di testa, ha sbloccato la gara. Seconda rete consecutiva per l'inglese, che con qualche mese di ritardo, si è preso in mano l'attacco dei lombardi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il Diavolo

Il Milan vince 3-0 a Bologna e continua la sua corsa verso l’Inter.

Roma e Milan pareggiano 1-1 allo Stadio Olimpico nella 22ª giornata di Serie A.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Focus trattati: Pisa - Milan (1-2) Serie A 2025; I precedenti di Pisa-Milan; Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il DiavoloIl Milan torna in campo dopo quasi dieci giorni di pausa e si aggiudica tre punti pesanti a Pisa. I rossoneri, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A, hanno giocato una gara ... ilmattino.it

Pisa-Milan 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek, Loyola e ModricLa diretta live di Pisa-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, Pisa-Milan 1-2: i toscani restano in fondo classifica. Rossoneri a -5 dall'Inter Il turno prevede, tra le altre, le sfide: Lazio-Atalanta e Inter-Juventus domani, Napoli-Roma domenica. Si chiude con Cagliari-Lecce lunedì alle 20.45. Tutti gli aggiornamenti s facebook

LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com