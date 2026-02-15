De Rossi soddisfatto dopo Cremonese Genoa | Baldanzi ha dato segnali importanti Bijlow un portiere completo
Daniele De Rossi si mostra soddisfatto dopo il match tra Cremonese e Genoa, disputato domenica, perché Baldanzi ha mostrato qualità evidenti e Bijlow si è distinto come un portiere affidabile. Durante la partita, il giovane attaccante ha creato diverse occasioni da gol, mentre il portiere olandese ha parato due tiri decisivi, contribuendo alla vittoria del Genoa.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Moviola Parma Verona, Pairetto nella bufera: rosso a Orban e polemiche. L’episodio chiave del match Infortunio Raspadori, tegola per l’Atalanta: il problema è serio! Palladino in piena emergenza Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Genoa, l’ora di Baldanzi: De Rossi lo lancia contro la Cremonese per il debutto d’autore
Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa a fine gennaio, ha finalmente la possibilità di esordire contro la Cremonese, dopo mesi di attesa.
Cremonese-Genoa, lo Zini trema: Nicola sfida il suo passato, De Rossi lancia Baldanzi
Lo stadio Giovanni Zini si anima durante Cremonese-Genoa, una partita che nasce dall’esigenza di entrambe di conquistare punti salvezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Genoa-Napoli, De Rossi in conferenza: Sono più forti, ma a casa nostra può succedere di tutto; Genoa-Napoli, De Rossi: Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva; Genoa: De Rossi, 'soddisfatto dal mercato, inserito giocatori di qualità'; Genoa, De Rossi: Amorim può fare il regista, Conte fuoriclasse.
De Rossi: Baldanzi è entrato bene, Bijlow portiere completo. Soddisfatto di Messias e MalinovskyiDaniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo il pari con la Cremonese. La Cremonese è fisica, verticale e con un centravanti imponente. Non è semplice affrontarli. Baldanzi? Ha ... fantacalcio.it
De Rossi dopo Genoa-Inter: Soddisfatto e orgoglioso, vicini alla perfezioneDaniele De Rossi trova la sua prima sconfitta da allenatore del Genoa: 2-1 contro l'Inter a Marassi. Dopo due pareggi e due vittorie in campionato, primo stop per i rossoblù targati DDR. Bisseck e ... corrieredellosport.it
Cremonese e Genoa non si fanno male e rimangono a +3 dalla Fiorentina mano nella mano Nicolussi Caviglia ancora strumentale per il suo Parma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A facebook
"Punto importante, ho cercato di dare una mano alla squadra Così Milan Djuric nel post partita di Cremonese-Genoa uscremonese.it/djuric-punto-i… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #CremoneseGenoa #CreGen x.com