De Rossi soddisfatto dopo Cremonese Genoa | Baldanzi ha dato segnali importanti Bijlow un portiere completo

Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa a fine gennaio, ha finalmente la possibilità di esordire contro la Cremonese, dopo mesi di attesa.

Lo stadio Giovanni Zini si anima durante Cremonese-Genoa, una partita che nasce dall’esigenza di entrambe di conquistare punti salvezza.

De Rossi: Baldanzi è entrato bene, Bijlow portiere completo. Soddisfatto di Messias e MalinovskyiDaniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo il pari con la Cremonese. La Cremonese è fisica, verticale e con un centravanti imponente. Non è semplice affrontarli. Baldanzi? Ha ...

De Rossi dopo Genoa-Inter: Soddisfatto e orgoglioso, vicini alla perfezioneDaniele De Rossi trova la sua prima sconfitta da allenatore del Genoa: 2-1 contro l'Inter a Marassi. Dopo due pareggi e due vittorie in campionato, primo stop per i rossoblù targati DDR. Bisseck e ...

Cremonese e Genoa non si fanno male e rimangono a +3 dalla Fiorentina mano nella mano Nicolussi Caviglia ancora strumentale per il suo Parma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A facebook

"Punto importante, ho cercato di dare una mano alla squadra Così Milan Djuric nel post partita di Cremonese-Genoa