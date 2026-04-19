Pisa-Genoa 1-2 | Nerazzurri in caduta libera | la retrocessione è dietro l' angolo

Nel match tra Pisa e Genoa, terminato 1-2, i nerazzurri continuano a perdere punti e rischiano seriamente la retrocessione. La squadra di casa ha perso un’altra occasione di migliorare la classifica, confermando uno stato di crisi che si protrae da diverse settimane. La sconfitta si aggiunge alle prestazioni recenti, rendendo sempre più concreta la possibilità di dover abbandonare la categoria.

Virtualmente era l'ultimissima spiaggia per il Pisa, che ha fallito ancora una volta l'appuntamento con il riscatto. Anche contro il Genoa termina come era finita in tantissime altre occasioni. Con gli avversari che centrano il successo con il minimo sforzo, o giù di lì, e i nerazzurri a capo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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