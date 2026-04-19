Pagelle Pisa-Genoa 1-2 | rossoblu salvi nerazzurri condannati alla B

Il Genoa ha battuto il Pisa in trasferta con il punteggio di 2-1, portandosi a 39 punti e assicurandosi la salvezza. La sconfitta rappresenta per il Pisa un passo decisivo verso la retrocessione, rendendo ormai inevitabile il ritorno in Serie B dopo un solo anno nella massima categoria. La partita si è conclusa con i rossoblu che hanno ottenuto i tre punti fondamentali, mentre i nerazzurri hanno visto sfumare le ultime speranze di salvezza.

Il Genoa vince in casa del Pisa e conquista di fatto la salvezza raggiungendo quota 39 punti. Per i padroni di casa un ko che di fatto condanna definitivamente la squadra toscana, destinata a tornare in Serie B dopo un solo anno nella massima serie. I voti di Pisa-Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Nerazzurri in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Canestrelli, ma nella ripresa, nel giro di pochi minuti, arriva la rimonta dei rossoblu che con Ekhator e il calcio di rigore di Colombo firmano la vittoria che sa di raggiungimento dell’obiettivo. Un successo fondamentale per gli uomini di Daniele De Rossi che possono guardare con fiducia al finale di stagione con la società che può iniziare a programmare il prossimo campionato con la speranza di viverlo senza patemi d’animo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Pisa-Genoa 1-2: rossoblu salvi, nerazzurri condannati alla B Notizie correlate Leggi anche: Pisa-Genoa, spareggio salvezza: per i rossoblù è già un match point Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: Malen cecchino, Pellegrini sfortunato, Caracciolo e Touré si addormentano; Roma-Pisa, le pagelle: Soulé ispira, Pisilli tanto di tutto; Le pagelle degli arbitri: Massa incertezze da 4 a Como. Rapuano, quei due rossi a Genova...; Le pagelle di Roma-Pisa: Malen è di un altro pianeta, Soulè lancia segnali positivi e Pisilli è meno preciso del solito. Pisa-Genoa 1-2, pagelle e tabellino: Colombo ed Ekhator decisivi, Canestrelli croce e deliziaEkhator e il rigore di Colombo ribaltano il Pisa (passato in vantaggio con Canestrelli), sempre più vicino alla retrocessione in B e che invece consente al Genoa di mettere in cassaforte la salvezza. msn.com Pisa-Genoa, il secondo tempo della partita della Cetilar Arena (live)Prova subito una azione il Pisa con Touré che spesso vince i duelli contro Masini o Amorim ma il suo passaggio poi non è preciso Primo pallone della ripresa che ... genoanews1893.it LE PAGELLE: UN GENOA DAI DUE VOLTI CADE A TORINO. CON SASSUOLO E PISA DUE MATCH POINT SALVEZZA DA NON FALLIRE Il Genoa cade a Torino contro la Juve al termine di una partita dai due volti. Primo tempo raccapricciante con un Grifon facebook