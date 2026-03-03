Decide Odgaard al 90’ Pisa in caduta libera Bologna in volata

Al 90’ un gol decisivo ha cambiato le sorti della partita tra Pisa e Bologna, con la squadra toscana che ora si trova in difficoltà e quella emiliana che corre verso la vittoria. La formazione bolognese schierata con il 3-5-2 ha visto Nicolas tra i pali ottenere un voto di 6, mentre i difensori Calabresi e Caracciolo hanno concluso con valutazioni di 6 e 6,5. La partita si è conclusa con cambi in corsa e un risultato che tiene in bilico le rispettive posizioni in classifica.