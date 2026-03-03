Decide Odgaard al 90’ Pisa in caduta libera Bologna in volata
Al 90’ un gol decisivo ha cambiato le sorti della partita tra Pisa e Bologna, con la squadra toscana che ora si trova in difficoltà e quella emiliana che corre verso la vittoria. La formazione bolognese schierata con il 3-5-2 ha visto Nicolas tra i pali ottenere un voto di 6, mentre i difensori Calabresi e Caracciolo hanno concluso con valutazioni di 6 e 6,5. La partita si è conclusa con cambi in corsa e un risultato che tiene in bilico le rispettive posizioni in classifica.
BOLOGNA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (25’st Canestrelli 6), Caracciolo 6.5 (46’st Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6, Marin 6, Aebischer 6.5, Hojholt 5.5 (25’st Piccinini 5.5), Angori 6 (18’st Cuadrado 6); Moreo 6.5, Durosinmi 6 (18’st Stojilkovic 6). Allenatore: Hiljemark 5. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Zortea 6, Lucumi 6, Vitik 6 (21’st Casale 6), Joao Mario 5.5 (29’st De Silvestri 6); Sohm 5.5 (19’st Odgaard 7), Freuler 6, Moro 6; Cambiaghi 5.5 (29’st Rowe 6), Castro 5, Bernardeschi 5.5 (18’st Orsolini 5.5). Allenatore: Italiano 6. Arbitro: Feliciani di Teramo 6. Rete: 45’st Odgaard. Note: ammoniti: Freuler, Lucumi. Angoli: 7-4. Recupero: 5’, 4’+1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ancora un gol a fine gara: decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato
Pisa battuto in casa anche dal Bologna: 0-1. Decide Odgaard al 90?. Nerazzurri ormai nel baratro. PagellePISA – Ancora una sconfitta per il Pisa in casa, è l’ottava gara persa alla Cetilar Arena.
Una selezione di notizie su Decide Odgaard
Temi più discussi: Capolavoro di Odgaard: il Bologna espugna Pisa al 90’ | Analisi e pagelle; Fiorentina, un ko a Udine che fa male: 3-0. Decide Odgaard al 90': Pisa-Bologna 0-1 - Risultati e classifica; Serie A: Pisa-Bologna 0-1, decide Odgaard; Serie A. A Pisa per il Bologna decide Odgaard. L’Udinese affonda la Fiorentina.
Fiorentina, un ko a Udine che fa male: 3-0. Decide Odgaard al 90': Pisa-Bologna 0-1 - Risultati e classificaSERIE A - 27^ GIORNATA Parma - Cagliari 1-1 Reti di Folorunsho (P) e Oristanio (C) Como - Lecce 3-1 Doppietta di Douvikas per i lariani Verona - Napoli 1-2 Decide Lukaku al 95' Inter - Genoa 2-0 Dimar ... gazzettadiparma.it
Il Bologna vince ancora, il Pisa sprofonda: la decide Odgaard al 90'Termina sul risultato di 0-1 il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Bologna, posticipo della 27ª giornata di Serie A. Grazie al gol di Jens Odgaard al 90esimo minuto, la squadra di ... tuttonapoli.net
Traiettoria meravigliosa #Odgaard decide #PisaBologna così #DAZN x.com
SERIE A | Ancora un gol a fine gara: decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato https://gazzettadelsud.it/p=2178884 - facebook.com facebook