Pisa-Genoa 1-2 | i rossoblu trovano tre punti che odorano di salvezza

Nella partita tra Pisa e Genoa, i liguri hanno ottenuto una vittoria per 2-1 che potrebbe aiutare nella corsa alla salvezza. La squadra ospite si è trovata senza un centrocampo di ruolo, e l’allenatore ha scelto di cambiare diversi interpreti, rinunciando al doppio trequartista e lasciando in panchina Messias. La formazione si è presentata con una strategia diversa rispetto alle aspettative, portando a un risultato che potrebbe risultare importante per le prossime sfide.

Il Genoa era praticamente senza centrocampo e, contrariamente alle sensazioni della vigilia, De Rossi non si inventa niente e praticamente cambia ruolo per ruolo e allora niente linea mediana tutta fantasia, niente doppio trequartista Beldanzi e Messias, ma quest'ultimo si accomoda in panchina.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban regala tre punti salvezza ai rossoblùGenova, 12 aprile 2026 – Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo al Ferraris e ritrova la via della vittoria dopo le sconfitte rimediate contro Udinese e... Leggi anche: Pisa-Genoa, spareggio salvezza: per i rossoblù è già un match point Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pisa-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; I precedenti di Pisa-Genoa; Pronostico Pisa-Genoa quote della 33ª giornata di Serie A. Pisa-Genoa 1-2: video, gol e highlightsCanestrelli illude, poi Ekhator e Colombo la ribaltano: il Genoa vince 2-1 in casa del Pisa e blinda la salvezza. Partono meglio i toscani, avanti al 19' con il colpo di testa di Canestrelli e vicini ... sport.sky.it Diretta Pisa Genoa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 33^ giornata di Serie A.Diretta Pisa Genoa streaming video tv: una potenziale sfida salvezza all'Arena Garibaldi, ma i giochi - in maniera opposta - sembrano ormai fatti. ilsussidiario.net Serie A, Juventus-Bologna 1-0 dopo 45': i bianconeri puntano alla vittoria per blindare il posto in Champions Pisa-Genoa 1-2. Il Milan vince 1-0 a Verona e aggancia il Napoli. Ieri Roma-Atalanta 1-1, giallorossi 5°. Il Napoli cede alla Lazio 2-0. Segui la cronaca facebook SERIE A | Pisa-Genoa 1-2. Aprono le marcature i padroni di casa con Canestrelli, risponde il Grifone con Ekhator e Colombo su rigore. Il Genoa si avvicina alla salvezza. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com