Pirelli d’oro agli Europei di judo | il napoletano conquista il titolo nei -100 kg al golden score

Un judoka napoletano di 25 anni ha vinto il titolo europeo nei -100 kg al golden score, battendo in finale l’atleta olandese. È la prima volta che sale sul podio continentale. La giornata a Tbilisi si è conclusa con due medaglie d’oro per l’Italia: prima quella di un atleta nei -78 kg e poi, nello stesso giorno, quella del judoka campano.

Il 25enne batte in finale l’olandese Catharina e sale per la prima volta sul trono continentale. Doppio oro azzurro a Tbilisi nella giornata conclusiva: prima Bellandi nei -78 kg, poi il colpaccio del campano. Giuffrida aveva già conquistato il bronzo nei -52 kg Napoli sul tetto d’Europa. Gennaro Pirelli conquista la medaglia d’oro ai Campionati Europei di judo 2026 di Tbilisi nella categoria -100 kg, battendo in finale l’olandese Simeon Catharina al golden score per somma di sanzioni. Per il 25enne napoletano è il primo titolo continentale in carriera, arrivato dopo due bronzi nelle ultime due edizioni degli Europei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi ai quarti nei -78 kg! Pirelli agli ottavi, tra poco Tavano e Simonetti Judo, Carlotta Avanzato quinta nei -63 kg agli Europei. Doppio oro per la Georgia nel day-2Non arriva purtroppo la medaglia azzurra in chiusura della seconda giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in corso di svolgimento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Europei Judo 2026: Gennaro Pirelli oro nei -100 kg. Doppietta storica per l’Italia; Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Judo, Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a Tbilisi; Europei judo 2026 oggi in tv: orari domenica 19 aprile, streaming, italiani in gara. Europei di judo, Alice Bellandi e Gennaro Pirelli conquistano l’oro a TblisiUna super Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo a Tbilisi nella categoria -78 kg. L’azzurra ha battuto in finale la britannica Emma Reid, che ha sconfitto con un waza ari. lapresse.it Europei Judo: Bellandi e Pirelli oro agli Europei di JudoAlice Bellandi vince nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa ... ansa.it Alice Bellandi vince l’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg. L’atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l’inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro. L’azzurra, campionessa olimpica e mondiale in carica, conqui facebook Gli Stati Uniti potrebbero di colpo interrompere i servizi tecnologici europei. L’Italia è tra i Paesi a rischio. x.com