Judo Carlotta Avanzato quinta nei -63 kg agli Europei Doppio oro per la Georgia nel day-2

Nella seconda giornata dei Campionati Europei di judo 2026, disputati presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi, la rappresentante italiana si è fermata al quinto posto nella categoria fino a 63 chilogrammi. La competizione si è conclusa senza medaglie per l’Italia, mentre la Georgia ha conquistato due ori durante questa fase della rassegna. La giornata ha visto anche altre discipline e atleti impegnati nelle diverse categorie del torneo continentale.

Non arriva purtroppo la medaglia azzurra in chiusura della seconda giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Dopo il bronzo conquistato ieri da Odette Giuffrida nei -52 kg, l’Italia non è riuscita a ottenere piazzamenti sul podio nel day-2 della rassegna continentale portando a casa come miglior risultato il quinto posto di Carlotta Avanzato nei -63 kg. La 23enne romana, che in mattinata aveva perso ai quarti con la forte croata n.3 al mondo Iva Oberan superando poi ai ripescaggi la slovena Leila Mazouzi, è stata sconfitta nello spareggio per il bronzo dall’ostica polacca Angelika Szymanska (argento mondiale ad Abu Dhabi 2024), che si è imposta per ippon a 18? dal termine dei regolamentari costringendo alla resa l’italiana grazie ad una leva articolare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Carlotta Avanzato quinta nei -63 kg agli Europei. Doppio oro per la Georgia nel day-2 Notizie correlate Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurriCalato il sipario sulla fase eliminatoria della seconda giornata degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia, il programma odierno ha visto in... LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, ora la finale per il bronzo di AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:18 Arriva lo shido per passività comminato ad entrambe. Contenuti di approfondimento Judo, Carlotta Avanzato quinta nei -63 kg agli Europei. Doppio oro per la Georgia nel day-2Non arriva purtroppo la medaglia azzurra in chiusura della seconda giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in corso di svolgimento ... oasport.it Europei Judo 2026: doppio oro Georgia, Italia con Avanzato per il podioAgli Europei di judo 2026, la Georgia ha dimostrato la sua forza conquistando ben due medaglie d’oro. L’Italia, dal canto suo, ha schierato una formazione competitiva con atleti del calibro di Leonard ... it.blastingnews.com