LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Bellandi ai quarti nei -78 kg! Pirelli agli ottavi tra poco Tavano e Simonetti

Durante gli Europei di judo del 2026, sono stati aggiornati i risultati delle varie categorie. In particolare, un atleta italiano è arrivato ai quarti di finale nella categoria -78 kg, mentre un altro è stato eliminato agli ottavi nella categoria pari. Sono stati inoltre qualificati per i quarti un atleta francese e uno rumeno nelle rispettive categorie. Tra poco si svolgeranno altri incontri, tra cui quelli di Tavano e Simonetti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21: Il rumeno Sibisan è agli ottavi dei -100 kg 9.17: La francese Dicko si qualifica per i quarti dei +78 kg 9.16: IPPOOOOOOOON BELLANDIIIIIIII! L’azzurra sbriga la pratica in fretta e si qualifica per i quarti di finale dei -78 kg 9.15: Waza ari Bellandi 9.14: Il georgiano Sulamanidze si qualifica per gli ottavi dei -100 kg 9.13: Il ceco Krpalek è l’jultimo qualificato ai quarti dei +100 kg. Questo il tabellone, ora Bellandi-Lundford: Pool A EST Karl PRIILINN TURK – POL Grzegorz TERESINSKI Pool B CZE Lukas KRPALEK – ROU Darius DOBRE Pool C GEO Guram TUSHISHVILI – TUR Ibrahim TATAROGLU Pool D GER Erik ABRAMOV – RUS Valerii ENDOVITSKII 9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi ai quarti nei -78 kg! Pirelli agli ottavi, tra poco Tavano e Simonetti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pirelli agli ottavi, tra poco l’esordio di Bellandi Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco Bellandi e Pirelli al debutto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata; Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla CoronaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei ... oasport.it Bellandi: “Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto” x.com Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Kara facebook