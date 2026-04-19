A Piombino, la situazione di sicurezza si fa sempre più complessa, con episodi di violenza nel centro cittadino e critiche all’immobilismo delle autorità. La città si trova a fare i conti con un aumento di risse e comportamenti vandalici, mentre si discute su come intervenire per migliorare la situazione. La questione si concentra anche sull’utilizzo delle telecamere e sulla necessità di strategie di prevenzione più efficaci.

La sicurezza urbana a Piombino attraversa un momento di forte instabilità, tra episodi di violenza nel centro cittadino e accuse di immobilismo. La lista civica Piombino Domani ha lanciato un attacco durissimo contro l’amministrazione locale, denunciando una gestione dell’ordine pubblico che non riesce a contenere risse, accoltellamenti e furti diffusi, proprio mentre la città si prepara all’imminente stagione estiva. Oltre il monitoraggio tecnologico: la richiesta di investimenti sociali. Il dibattito sulla sicurezza nel territorio piombinese si è spostato dal piano della semplice sorveglianza a quello delle radici strutturali del disagio....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piombino tra rissa e degrado: basta telecamere, serve prevenzione

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