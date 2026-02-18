Monza via Nievo | telecamere contro il degrado tra mercato ospedale e proteste dei residenti

A Monza, via Nievo ha installato nuove telecamere dopo che i residenti hanno segnalato un incremento di degrado e vandalismi lungo la strada. La presenza delle telecamere mira a scoraggiare comportamenti scorretti in una zona frequentata da studenti, pazienti e commercianti. I residenti si sono lamentati di rifiuti abbandonati e atti di vandalismo vicino al mercato e all’ospedale, creando tensioni tra chi vive e chi lavora nella zona.

Monza, via Nievo: telecamere contro il degrado, una strada tra mercato, ospedale e rabbia dei residenti. Monza si confronta con una situazione di degrado urbano in via Nievo, una strada strategica della città trasformata in una discarica a cielo aperto. L'amministrazione comunale ha reagito installando telecamere di sorveglianza per scoraggiare l'abbandono illegale di rifiuti e sanzionare i responsabili, rispondendo alle crescenti segnalazioni dei residenti e alle sollecitazioni del consigliere comunale Stefano Galli. Un crocevia urbano in condizioni critiche. Via Nievo, che collega il quartiere di Cederna a viale Stucchi, è da tempo al centro di preoccupazioni per l'accumulo di rifiuti di ogni genere.