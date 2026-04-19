Pioggia ma anche caldo e sole | il meteo della settimana

Questa settimana il tempo continuerà a essere variabile, con pioggia, temperature elevate e momenti di sole. Le condizioni meteorologiche cambieranno frequentemente, mantenendo uno stato di instabilità che si protrae ormai da diverse settimane. Le previsioni della piattaforma specializzata indicano che questa situazione si manterrà anche nei prossimi giorni, senza segnali di miglioramento immediato.

Il clima instabile osservato nelle ultime settimane continuerà anche per i prossimi giorni. Secondo le previsioni della piattaforma specializzata 3bmeteo.com, anche la settimana prossima ci saranno pioggia ma anche sole e temperature alte.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayRovesci attesi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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