Previsioni meteo Milano e Lombardia settimana da inverno vero | pioggia neve nebbia freddo ma anche sole

Le previsioni meteo per Milano e Lombardia indicano una settimana tipicamente invernale, con pioggia, neve in montagna, nebbia mattutina e temperature basse. Alcuni giorni saranno caratterizzati da sole, seppur accompagnati da nebbia nelle ore notturne e al mattino. Il fine settimana potrebbe offrire condizioni favorevoli agli appassionati di sport invernali, grazie a temperature più fredde e possibilità di neve nelle zone montuose.

Milano, 26 gennaio 2026 - Pioggia e neve, non in pianura, poi un paio di giorni di sole ma con nebbia nelle ore notturne e al mattino poi un week-end che potrebbe, condizionale d’obbligo, far felice gli appassionati dello sci e degli sport invernali. “La nuova settimana – spiega Federico Brescia, meteorologo del sito IlMeteo.it - si apre sotto il segno di una configurazione meteorologica estremamente dinamic a, identica a quella dei giorni passati. Non si tratta di un'ondata di freddo polare o di gelo siberiano sebbene sia prevista la neve a quote relativamente basse, ma del ritorno di quella che, fino a qualche decennio fa, era la " normale" dinamicità dell'inverno europeo: il flusso atlantico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

