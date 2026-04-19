Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, la Polizia ha arrestato un uomo straniero responsabile di aver lanciato tegole e causato feriti in via Fiume Montone Abbandonato, a Ravenna. La presenza dell'individuo aveva provocato paura tra i cittadini, trasformando la strada in un luogo di tensione e violenza. La Squadra Mobile ha intercettato e fermato il soggetto, ponendo fine alle sue azioni.

La Squadra Mobile di Ravenna ha posto fine, nel pomeriggio di sabato 18 aprile, alla pericolosa attività di un individuo straniero che aveva trasformato via Fiume Montone Abbandonato in un teatro di violenza. Il giovane è stato rintracciato in città e ora affronta la misura dei domiciliari dopo i gravi episodi scatenati la sera del 12 aprile scorso. In quella notte di caos, l’uomo si era arrampicato sul tetto di un edificio privato, agendo in uno stato di evidente alterazione psichica. Da quell’altezza, ha iniziato a lanciare tegole contro il piano stradale, provocando una pioggia di detriti che ha costretto diverse famiglie a rifugiarsi all’interno delle proprie abitazioni per timore di essere colpite dai materiali in caduta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di tegole e feriti: arrestato il folle che terrorizzava Ravenna

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