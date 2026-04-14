Nella prima tappa di O Gran Camiño 2026, corsa a tappe in Spagna alla sua quinta edizione, Julius Johansen ha vinto la cronometro di apertura. La gara si è conclusa con questa vittoria, mentre l’ottavo posto è stato ottenuto da un ciclista con bicicletta Pinarello. La corsa si svolge dal primo giorno di questa competizione.

Si conclude con la vittoria di Julius Johansen la prima tappa del O Gran Camiño 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Il norvegese era il grande favorito di oggi e non ha deluso le aspettative, conquistando la cronometro di apertura ed indossando la prima maglia di leader della generale. Per il corridore del UAE Team Emirates XRG si tratta della prima vittoria in carriera da professionista. La prova contro le lancette si è sviluppata per 15 chilometri intorno a Torre de Hercules e come unica difficoltà altimetrica proponeva lo strappo di San Pedro (1.5 km al 5,7% di pendenza media). Johansen ha chiuso la prova con il crono di 17’43”, facendo segnare il miglior tempo in entrambi gli intermedi precedenti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - O Gran Camiño 2026, Julius Johansen conquista la cronometro di apertura. Ottavo Pinarello

Leggi anche: O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova

Paul Seixas domina la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026. Tappa e maglia per il talento francesePaul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi.