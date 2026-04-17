Lusciano picchia la moglie dopo una lite | arrestato 38enne già ai domiciliari

A Lusciano, nel Casertano, un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato dopo aver aggredito la moglie durante una lite. L’uomo, già sotto gli arresti domiciliari per un’altra vicenda, è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’episodio, che ha portato all’arresto immediato.

Ancora un episodio di violenza domestica nel Casertano. A Lusciano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza un 38enne del posto, già agli arresti domiciliari per un’altra vicenda, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al numero di emergenza. I militari, giunti rapidamente nell’abitazione, hanno ricostruito quanto avvenuto poco prima: l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie al culmine di una lite, riconducibile - secondo quanto emerso - a problematiche legate alla sua tossicodipendenza. La donna, sotto choc, ha riportato ferite giudicate non gravi e non ha avuto necessità di ricorrere a cure ospedaliere immediate.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lusciano, picchia la moglie dopo una lite: arrestato 38enne già ai domiciliari Notizie correlate Leggi anche: Picchia la moglie mentre è ai domiciliari: arrestato 38enne Picchia la moglie durante una lite a Latina, 33enne arrestato dopo reiterate violenze contro la donnaUn uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Latina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lusciano, picchia la moglie. Arrestato 38enne - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; L’inferno ai domiciliari: picchia la moglie per la droga, arrestato. Dramma a Lusciano; Violenza domestica a Lusciano: picchia la convivente mentre è ai domiciliari, finisce in cella. Lusciano (CE). Percuote con violenza la moglie presso cui era detenuto ai ‘domiciliari’: arrestato 38enneAncora violenza tra le mura domestiche. I carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto, già sottoposto agli ... teleradio-news.it Lusciano, picchia la moglie. Arrestato 38enneAncora violenza tra le mura domestiche. I carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto, già sottoposto ... napolivillage.com Campionato Under 19 Silver Napoli basket Academy vs CPC Lusciano 60-41 Napoli Basket Academy: Ronga 1 Okoye Tatarella 8 Mincione Mezzacapo 17 Vassallo 2 Scotto Apetino 8 Noioso Fittipaldi 2 Rocco 22 All. Dalla Libera G. Ass. Migliaccio P. Prepara - facebook.com facebook