Il piano dell’amministrazione Trump ha creato tensioni tra Iran e Cina, con il petrolio iraniano che ha provocato una crisi nei rapporti tra i due paesi. La strategia statunitense ha modificato le aspettative del regime di Teheran, portando a un isolamento economico inatteso. La decisione ha avuto ripercussioni sulle relazioni internazionali e sulla stabilità del mercato petrolifero globale.

La strategia geopolitica di Trump ha ribaltato i calcoli del regime di Teheran, trasformando quella che l’amministrazione iraniana considerava una posizione di forza in un isolamento economico imprevisto. Mentre i vertici dell’Iran puntavano tutto sul dominio assoluto dello Stretto di Hormuz, interpretando erroneamente la propensione americana al dialogo come un segno di fragilità, il piano orchestrato da Trump ha colpito duramente i loro interessi energetici. Il collasso delle aspettative di Teheran e la pressione sulla Cina. L’errore di valutazione della dittatura iraniana si è manifestato con effetti devastanti sulle sue rotte commerciali e sui suoi alleati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Trump: il petrolio iraniano mette in crisi il legame con la Cina

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

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