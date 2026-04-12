Trump blocca Hormuz | dazi alla Cina e guerra al petrolio iraniano

Dopo una lunga sessione di trattative a Islamabad, il dialogo tra le autorità di Washington e Teheran si è concluso improvvisamente. In risposta, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il blocco dello stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il commercio petrolifero mondiale, e ha imposto nuovi dazi alla Cina. Contestualmente, sono stati adottati provvedimenti per contrastare le attività petrolifere iraniane.

Dopo una maratona di 21 ore a Islamabad, il dialogo tra Washington e Teheran si è interrotto bruscamente, provocando la reazione immediata di Donald Trump. Il presidente statunitense ha annunciato il blocco dello Stretto di Hormuz, ordinando alla Marina di intercettare le navi che hanno versato pedaggi all’Iran e minacciando dazi del 50% alla Cina in caso di forniture belliche al regime iraniano. L’impatto della rottura diplomatica sul commercio globale. La decisione di Trump di colpire il flusso energetico attraverso lo stretto mette sotto pressione i mercati internazionali. Un blocco navale di questa portata rischia di far impennare i costi del greggio, colpendo duramente Pechino e New Delhi, che sono tra i principali acquirenti di petrolio iraniano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump blocca Hormuz: dazi alla Cina e guerra al petrolio iraniano Petrolio, il cortocircuito Usa sulla guerra: Trump all’angolo toglie le sanzioni al greggio iranianoSi tratta dell’ennesimo cortocircuito in una guerra lanciata da Washington e Israele con l’obiettivo di obliterare la capacità militare e di... Trump 1987: occupare il petrolio iraniano, senza guerraIl presidente degli Stati Uniti ha condiviso sui social un filmato risalente al 1987 in cui delineava una strategia di presa diretta delle risorse... Trump minaccia l'Iran, Di Bella: Una sfida alla Cina