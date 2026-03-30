In un'intervista al Financial Times, l'ex presidente ha affermato di voler ottenere il petrolio iraniano e ha menzionato la possibilità di un intervento militare sull'isola di Kharg, il principale terminal petrolifero dell'Iran. La dichiarazione segna un possibile avvicinamento a una strategia più aggressiva nei confronti del paese, con obiettivi legati alle risorse energetiche nazionali.

Donald Trump ha dichiarato al Financial Times di voler “prendere il petrolio dell’Iran” e di non escludere l’occupazione militare dell’ isola di Kharg, il principale terminal petrolifero del paese. Nel frattempo, migliaia di soldati americani continuano ad affluire in Medio Oriente. Il conflitto, giunto al trentesimo giorno, non accenna a fermarsi, mentre sul tavolo opposto si trattano le condizioni per un possibile cessate il fuoco mediato dal Pakistan. Kharg gestisce il 90% delle esportazioni di greggio iraniane. È una striscia di terra corallina lunga circa otto chilometri, posizionata a una trentina di chilometri dalla costa, con acque abbastanza profonde da ospitare le superpetroliere più grandi al mondo, una caratteristica rara nel Golfo Persico, dove gran parte delle coste è troppo bassa per permettere l’attracco di queste navi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Guerra in Iran, Trump vuota il sacco: “Voglio il petrolio iraniano”. E il piano porta dritto a Kharg

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