Piacenza simulazioni shock in piazza | la sfida dei soccorritori

A Piacenza, tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, piazza Cavalli ha ospitato una manifestazione dedicata alle attività di soccorso territoriale. Volontari della Croce Rossa Italiana e studenti si sono alternati in simulazioni di emergenza, coinvolgendo il pubblico in situazioni che hanno testato le capacità di intervento. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volontari e studenti, che hanno messo in scena diverse situazioni di emergenza in un contesto pubblico.

Piazza Cavalli a Piacenza si è trasformata, tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, nel cuore pulsante del soccorso territoriale, con una manifestazione che ha protagonisti volontari della Croce Rossa Italiana e giovani studenti impegnati in simulazioni di emergenza. L’evento, organizzato dal comitato locale piacentino in sinergia con il comitato regionale Emilia-Romagna e sotto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, ha messo in scena scenari di estremo realismo per testare le capacità di risposta ai traumi e alle urgenze mediche. Scenari di realtà e competenza tecnica in Piazza Cavalli. La piazza centrale di Piacenza non è stata solo un luogo di passaggio, ma una vera base operativa dove la gestione dell’emergenza ha preso forma attraverso esercitazioni meticolose.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, simulazioni shock in piazza: la sfida dei soccorritori Notizie correlate “Ha sbattuto proprio lì”. La corsa in bici, poi la caduta tremenda: soccorritori sotto shockTragedia nella tarda mattinata di sabato a Rimini, dove un cicloamatore di 44 anni, di nazionalità romena e residente in città, ha perso la vita in... Leggi anche: Gli arbitri italiani sempre più una pagliacciata: a Cagliari due ammoniti per simulazioni che non erano simulazioni