A Cagliari, durante una partita di calcio, due giocatori sono stati ammoniti per simulazioni che non avevano effettivamente compiuto. Questa decisione ha sollevato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le criticità del sistema arbitrale italiano. La situazione ha attirato l’attenzione sulle interpretazioni e le decisioni prese in campo, alimentando discussioni sulla correttezza delle valutazioni arbitrali.

Si è passati da un eccesso all'altro. Palestra e Sebastiano Esposito si beccano due gialli per niente: il secondo ha persino subito fallo. È il calcio italiano, c'è poco da fare Db Milano 11012023 - presentazione introduzione fuorigioco semiautomatico S.A.O.T foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianluca Rocchi Come dicono a Stoccolma: quando uno è scarso, è scarso. E gli arbitri italiani sono scarsi. Non è questione di regolamento, di applicazione del regolamento, di protocollo Var. È questione di manico. O sai arbitrare o non sai arbitrare. Poiché la nostra classe arbitrale ha rimediato una figuraccia internazionale con... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli arbitri italiani sempre più una pagliacciata: a Cagliari due ammoniti per simulazioni che non erano simulazioni

Leggi anche: Roma, Gasperini tuona: «Basta simulazioni». E su Zaragoza: «Debutta col Cagliari»

La FIFA vuole limitare simulazioni e perdite di tempo con una nuova regola che penalizza i veri infortunatiL’IFAB discuterà la proposta di obbligare i giocatori curati a restare fuori almeno 60 secondi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gli arbitri italiani sempre più una....

Temi più discussi: Rocchi: Decisioni diverse sugli angoli in Milan-Parma e Parma-Cagliari? Ecco perché. Calha, giallo giusto; Blocco di Valenti su Caprile come su Maignan, in Parma-Cagliari fischiato fallo. Marelli: Dopo il Milan gli arbitri hanno avuto istruzioni; Caso Valenti, nuovo episodio in Parma-Cagliari: decisione opposta dopo il precedente di Milan-Parma.

Gli arbitri italiani sempre più una pagliacciata: a Cagliari due ammoniti per simulazioni che non erano simulazioniArbitri italiani simulazioni. Si è passati da un eccesso all'altro. Palestra e Sebastiano Esposito si beccano due gialli per niente ... ilnapolista.it

Parma-Cagliari, arbitra Luca Massimi: due soli precedenti con i rossoblùA coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Preti e Barone, IV uomo il cagliaritano Collu, al Var l'olbiese Giua e Avar Mazzoleni ... cagliaripad.it

#Cagliari 1-2 #Como : Lucas Da Cunha, wow! #CagliariComo #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Cagliari e Como Le scelte dei tecnici - facebook.com facebook