Ha sbattuto proprio lì La corsa in bici poi la caduta tremenda | soccorritori sotto shock

Tragedia nella tarda mattinata di sabato a Rimini, dove un cicloamatore di 44 anni, di nazionalità romena e residente in città, ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Covignano, all’altezza della strada che conduce al famoso Convento delle Grazie. Il dramma si è consumato poco prima delle 13. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava affrontando la discesa dal colle in direzione del centro di Rimini in sella alla sua bici da corsa quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.Il ciclista è finito violentemente contro il muro di contenimento che costeggia la strada. L’impatto è stato particolarmente violento e il 44enne è rimasto esanime sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

